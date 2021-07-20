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Кременчук, Освіта

100-річчя Кременчуцького національного університету відзначать на державному рівні

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 368

 

Ювілейні дати, внесені до додатку, відзначаються на державному рівні

Верховна Рада України більшістю голосів ухвалила проєкт Постанови  №5639, яким передбачено внести ювілейну дату «100 років із часу заснування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» до офіційного переліку «Пам’ятні дати та ювілеї 2021 року».

За проєкт Постанови №5639 «Про внесення змін у додатку до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році» проголосували 340 народних депутатів. 

Постановою передбачено доповнити перелік державних ювілейних дат у додатку «Пам’ятні дати і ювілеї 2021 року» – зокрема внести до розділу І «Відомі події в Україні» ювілейну дату «100 років із часу заснування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (1921)».

Ювілейні дати, внесені до додатку, відзначаються на державному рівні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: КрНУ ювілей
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