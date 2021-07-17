40 «мерседесів» з усієї країни уже готові проїхатися містом

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Сьогодні, 17 липня, автолегенди з'їдуться на площу Перемоги з усіх куточків України. Всеукраїнське співтовариство Mercedes-Benz Клуб запрошує кременчужан та гостей міста на виставку Mercedes-Benz w123.

У програмі виставка понад 40 автомобілів однієї марки і моделі, кожна зі своєю історією і зовнішністю.

Mercedes-Benz W123 офіційно носили індекси від «200» до «280Е» виготовлялись з грудня 1975 року до лютого 1986 року. Серія W123 перевищила по продажам (2,6 млн.) попередника W114/W115 і стала найуспішнішою моделлю Mercedes-Benz за всю історію фірми.