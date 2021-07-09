17 липня до Кременчука з усієї країни з'їдуться «мерседеси»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 094

Там будуть раді бачити всіх, від малого до великого

Всеукраїнське співтовариство Mercedes-Benz Клуб запрошує кременчужан та гостей міста на виставку Mercedes-Benz w123 — 17 липня об 11.00 автолегенди з'їдуться на площу Перемоги з усіх куточків України.

У програмі виставка понад 40 автомобілів однієї марки і моделі, кожна зі своєю історією і зовнішністю.

Mercedes-Benz W123 офіційно носили індекси від «200» до «280Е» виготовлялись з грудня 1975 року до лютого 1986 року. Серія W123 перевищила по продажам (2,6 млн.) попередника W114/W115 і стала найуспішнішою моделлю Mercedes-Benz за всю історію фірми.