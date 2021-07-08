У Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки коронавірусу

Сьогодні, 21:56 Переглядів: 141

Сьогодні, 8 липня, в Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 46-річна та 78-річна жінки і 21-річний та 48-річний чоловіки. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 23 пацієнта. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужали двоє.

Всього від початку пандемії захворіли 9399 кременчужан: одужали 9068, померли 272.