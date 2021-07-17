«Укргідроенерго» планує провести ремонт Кременчуцької ГЕС за 100 млн грн

Аукціон з вибору підрядника призначений на 17 серпня
«Укргідроенерго» оголосило тендер в Prozorro на ремонт гідроагрегатів Кременчуцької ГЕС за 100,4 млн грн.
За ці гроші «Укргідроенерго» планує провести:
- придбання затвора плоского ВЗГ №588 ЦМ (1 од);
- монтаж затвора плоского ВЗГ №588 ЦМ;
- придбання і монтаж сміттєзатримуючих решіток (6 од. для двох гідроагрегатів);
- придбання і монтаж штанг для сміттєзатримуючих решіток 750кН (6 комплектів (12 од.) для двох гідроагрегатів);
- придбання затвора плоского №651 ЦМ (1 од.);
- монтаж затвора плоского №651.
Аукціон призначений на 17 серпня. Термін подачі тендерних пропозицій - до 16 серпня. Відповідно до тендерної документації, роботи повинні бути виконані до 31 жовтня 2022 року.