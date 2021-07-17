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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

«Укргідроенерго» планує провести ремонт Кременчуцької ГЕС за 100 млн грн

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 510

 

Аукціон з вибору підрядника призначений на 17 серпня

«Укргідроенерго» оголосило тендер в Prozorro на ремонт гідроагрегатів Кременчуцької ГЕС за 100,4 млн грн.

За ці гроші «Укргідроенерго» планує провести:

  • придбання затвора плоского ВЗГ №588 ЦМ (1 од);
  • монтаж затвора плоского ВЗГ №588 ЦМ;
  • придбання і монтаж сміттєзатримуючих решіток (6 од. для двох гідроагрегатів);
  • придбання і монтаж штанг для сміттєзатримуючих решіток 750кН (6 комплектів (12 од.) для двох гідроагрегатів);
  • придбання затвора плоского №651 ЦМ (1 од.);
  • монтаж затвора плоского №651.

Аукціон призначений на 17 серпня. Термін подачі тендерних пропозицій - до 16 серпня. Відповідно до тендерної документації, роботи повинні бути виконані до 31 жовтня 2022 року.

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Автор: Руслана Горгола
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