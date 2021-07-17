Сафарі, метелик і бібліотека: що новенького почитати кременчужанам

Джанет Скеслин Чарльз «Библиотека в Париже»

1939 рік. Париж. Оділь Суше, здавалося, досягла усе, чого так хотіла: у неї є коханий чоловік, вірна подруга, брат та цікава робота в Американській бібліотеці. Але окупація Парижу змінила звичний уклад життя, і дівчина втрачає все. Разом зі своїми колегами-бібліотекарями вона приймає участь у діях Опору, використовуючи найкращу зброю, яка у них є – книги. На жаль, попереду її жде зрада та біль втрати.

1983 рік. Монтана. Оділь живе у маленькому містечку та майже ні з ким не спілкується. Тринадцятилітню Лілі дуже цікавить самотня сусідка. Коли вони стають подругами, Оділь бачить себе в Лілі: та ж сама любов до книг, ті ж самі бажання, та такі ж ревнощі…