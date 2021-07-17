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Кременчук, Культура, Кременчуг

Сафарі, метелик і бібліотека: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 264

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Джанет Скеслин Чарльз «Библиотека в Париже»

1939 рік. Париж. Оділь Суше, здавалося, досягла усе, чого так хотіла: у неї є коханий чоловік, вірна подруга, брат та цікава робота в Американській бібліотеці. Але окупація Парижу змінила звичний уклад життя, і дівчина втрачає все. Разом зі своїми колегами-бібліотекарями вона приймає участь у діях Опору, використовуючи найкращу зброю, яка у них є – книги. На жаль, попереду її жде зрада та біль втрати.

1983 рік. Монтана. Оділь живе у маленькому містечку та майже ні з ким не спілкується. Тринадцятилітню Лілі дуже цікавить самотня сусідка. Коли вони стають подругами, Оділь бачить себе в Лілі: та ж сама любов до книг, ті ж самі бажання, та такі ж ревнощі…

Анрі Шарр’єр «Метелик»

Почати треба, мабуть, з того, що ця книга написана на реальних подіях, і автор розповідає саме про своє життя.

У двадцять п’ять років Анрі було обвинувачено у злочині, якого він не скоював, а саме в убивстві. Довічне ув’язнення у виправній колонії Французької Гвіани – пеклі на землі, як її називали, - ось що чекало на молодого хлопця. Що робити? Змиритися та прийняти все, як є? Чи тікати? Знову і знову, з одиночних камер, провалюючи одну спробу за іншою і врешті опинитися у сумнозвісній в’язниці острова Диявола. Звідси не втекти. Людина здається. А метелик уперто б’ється об міцне, непробивне скло ліхтаря…

  
 

Світлана Талан «Сафарі на щастя»

Ростислав майже не звертав уваги на закохану в нього Марусину. Зовсім не зважав на те, що вона чекає його з армії, а повернувся зі служби зовсім з іншою дівчиною. Принижена зрадою Марусина поїхала на заробітки до Данії, щоб повернутися сильною та успішною жінкою.

Ще раніше сестра Марусини Ореста виїхала в Данію і саме там знайла своє жіноче щастя. З надією на краще туди ж вирушила Любаня – сусідка Марусини.

Три жінки, що шукали щастя стали один для одного янголами-охоронцями.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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