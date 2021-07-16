Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Михаил Вейсберг
Как я покупал персидский ковёр
Сергiй Кулясов
Почему когда Зе! морозит глупости - стыдно мне?
Кременчук, Полтавщина, Прощаемся с СССР

Верховна Рада у рамках декомунізації перейменувала село на Полтавщині

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 983 Коментарів: 2

 

Село Голобородько змінило назву на Новоселівку

15 липня Верховна Рада перейменувала село Голобородько Лубенського району Полтавської області на Новоселівку. За відповідний проєкт постанови №5570 проголосували 320 народних депутатів.

Перейменування ініціювала Пирятинська міська рада в рамках декомунізації, населеному пункту повернули його історичну назву.

За інформацією Українського інституту національної пам'яті, після окупації УНР більшовицькою Росією село Новоселівка неподалік Пирятина перейменували в Голобородько на честь Івана Голобородька, який у 1918 році керував загоном червоних партизанів і встановлював комуністичну владу на території України. Загинув він у 1920 році в бою з «куркульськими бандами» в складі продзагону під час проведення продрозверстки. 

2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: korrespondent.net
Теги: декомунізація переименование село
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

128
КАПУША:
Сьогодні, 10:40

Так от на честь кого був назван відомий "персонаж"! 


6 3
37
kremin777:
Сьогодні, 11:07

ну тепер люди заживутьsmile

 


9 3

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх