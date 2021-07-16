Верховна Рада у рамках декомунізації перейменувала село на Полтавщині

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15 липня Верховна Рада перейменувала село Голобородько Лубенського району Полтавської області на Новоселівку. За відповідний проєкт постанови №5570 проголосували 320 народних депутатів.

Перейменування ініціювала Пирятинська міська рада в рамках декомунізації, населеному пункту повернули його історичну назву.

За інформацією Українського інституту національної пам'яті, після окупації УНР більшовицькою Росією село Новоселівка неподалік Пирятина перейменували в Голобородько на честь Івана Голобородька, який у 1918 році керував загоном червоних партизанів і встановлював комуністичну владу на території України. Загинув він у 1920 році в бою з «куркульськими бандами» в складі продзагону під час проведення продрозверстки.