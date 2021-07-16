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Кременчук, Культура, Кременчуг

Історичне: у Кременчуці може з'явитися «Вежа Вітовта»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 774

Це має бути музей середньовічної історії та часів гетьманщини

У Кременчуці можуть реалізувати історико-архітектурну реконструкцію «Вежа Вітовта»* – музей середньовічної історії та часів гетьманщини у рідному краї. Відповідну громадську ініціативу 9 липня директор Кременчуцького міського палацу культури Сергій Ситник разом з ініціативною групою подав на розгляд міського голови.

Важливість цієї ініціативи не може викликати сумнівів. Адже при її втіленні у життя по-новому розкриється глибинна історія нашого міста: міста-воїна, міста-оборонця, міста-героя. «Вежа Вітовта» може стати яскравим прикладом зрілості, відповідальності і спроможності кременчуцької громади створювати надзвичайні проєкти, про які заговорить вся Україна. В її втіленні мають переплестися історико-дослідницькі надбання краєзнавства, аутентичне і сучасне мистецтво, освітні та патріотично-виховні сторінки побуту і традицій наших славних прадідів. Імена Великого князя Вітовта, Еріха Лясоти, Гійома де Боплана, Івлії Челебі, Теодора Нарбута, кременчуцьких полковників і простих козаків, серед яких ще й не один Конон – ці та ще багато інших славних імен стануть непорушним фундаментом нової кременчуцької цитаделі, - написав Сергій Ситник у фейсбуці.

Він вважає, що втілення даного проєкту стане приводом для поглибленого вивчення донині маловідомої історії рідного міста молоддю та вплине на її бачення власної ролі у подальшому розвитку Кременчука. А також що збільшиться туристична привабливість нашого міста, і у свою чергу це створить сприятливі умови для привабливості інвестиційної.

Як повідомив пан Ситник, мер Кременчука Віталій Малецький підтримав громадську ініціативу і висловив бажання сприяти цьому проєкту.

*«Вітовтова вежа» — єдина збережена оборонна споруда часів литовського панування біля сіл Козацьке і Веселе, що на Херсонщині. Збудована наприкінці XIV століття, а наприкінці XIX ст. відреставрована власником місцевої садиби Трубецьким.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: проект история
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