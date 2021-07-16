Історичне: у Кременчуці може з'явитися «Вежа Вітовта»

У Кременчуці можуть реалізувати історико-архітектурну реконструкцію «Вежа Вітовта»* – музей середньовічної історії та часів гетьманщини у рідному краї. Відповідну громадську ініціативу 9 липня директор Кременчуцького міського палацу культури Сергій Ситник разом з ініціативною групою подав на розгляд міського голови.
Він вважає, що втілення даного проєкту стане приводом для поглибленого вивчення донині маловідомої історії рідного міста молоддю та вплине на її бачення власної ролі у подальшому розвитку Кременчука. А також що збільшиться туристична привабливість нашого міста, і у свою чергу це створить сприятливі умови для привабливості інвестиційної.
Як повідомив пан Ситник, мер Кременчука Віталій Малецький підтримав громадську ініціативу і висловив бажання сприяти цьому проєкту.
*«Вітовтова вежа» — єдина збережена оборонна споруда часів литовського панування біля сіл Козацьке і Веселе, що на Херсонщині. Збудована наприкінці XIV століття, а наприкінці XIX ст. відреставрована власником місцевої садиби Трубецьким.