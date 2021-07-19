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Кременчук, Україна, Світ, Подорожі

Як дізнатися умови подорожі за кордон під час пандемії: в Україні запустили корисний сайт

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 943

 

Ресурс розкаже, які країни відкриті для громадян України, надасть інформацію про в'їзд до конкретної країни або умови транзитного перетину кордонів

Найактуальніша інформація стосовно в'їзду українців до різних країн світу тепер доступна на порталі МЗС.

Ресурс стане в нагоді всім, хто планує подорож: він допоможе уникнути неприємних інцидентів під час перетину кордонів.

МЗС оперативно оновлює інформацію на інтерактивній мапі світу.

При наведенні на певну країну можна побачити:

  • умови щодо режиму тимчасового в'їзду;
  • умови щодо режиму транзитного в'їзду;
  • особливості, що стосуються режиму в'їзду до країни;
  • контакти українських дипломатичних установ.

Сайт містить й іншу корисну інформацію стосовно подорожей та останні новини від консульської служби МЗС.



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Автор: Тамара Зінченко
Теги: подорожі консульська служба
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