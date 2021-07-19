Кременчуцькі школярі завоювали нагороди на ІІІ літній Гімназіаді України

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Змагання з 16 видів спорту ІІІ літньої Гімназіади України тривали з квітня по липень. Полтавщину на них представляли 124 учасники у 11 видах спорту.

З Кременчука спортсмени завоювали 4 нагороди. Переможцями та призерами ІІІ літньої Гімназіади України стали:

Давид Кулаковський (Кременчуцький ліцей-інтернат №21 «Старт») - ІІІ місце у легкій атлетиці

Аліна Коваленко (Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум») - ІІІ місце у легкій атлетиці

Богдан Мирний (Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний») - І місце з греко-римської боротьби

Ілля Семенцов (Кременчуцький Ліцей №6 «Правобережний») - ІІ місце з греко-римської боротьби.

Спортсмени Полтавської області завоювали 33 медалі (9 золотих, 7 срібних, 17 бронзових) і у загальнокомандному заліку посіли ІІІ місце в другій групі областей.