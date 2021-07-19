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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі школярі завоювали нагороди на ІІІ літній Гімназіаді України

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 452

 

Вітаємо наших спортсменів

Змагання з 16 видів спорту ІІІ літньої Гімназіади України тривали з квітня по липень. Полтавщину на них представляли 124 учасники у 11 видах спорту.

 

З Кременчука спортсмени завоювали 4 нагороди. Переможцями та призерами ІІІ літньої Гімназіади України стали:

  • Давид Кулаковський (Кременчуцький ліцей-інтернат №21 «Старт») - ІІІ місце у легкій атлетиці
  • Аліна Коваленко (Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум») - ІІІ місце у легкій атлетиці

  • Богдан Мирний (Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний») - І місце з греко-римської боротьби

  • Ілля Семенцов (Кременчуцький Ліцей №6 «Правобережний») - ІІ місце з греко-римської боротьби.

 

Спортсмени Полтавської області завоювали 33 медалі (9 золотих, 7 срібних, 17 бронзових) і у загальнокомандному заліку посіли ІІІ місце в другій групі областей.

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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт легка атлетика греко-римська боротьба
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