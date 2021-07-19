Кременчуцькі школярі завоювали нагороди на ІІІ літній Гімназіаді України

Змагання з 16 видів спорту ІІІ літньої Гімназіади України тривали з квітня по липень. Полтавщину на них представляли 124 учасники у 11 видах спорту.
З Кременчука спортсмени завоювали 4 нагороди. Переможцями та призерами ІІІ літньої Гімназіади України стали:
Богдан Мирний (Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний») - І місце з греко-римської боротьби
Ілля Семенцов (Кременчуцький Ліцей №6 «Правобережний») - ІІ місце з греко-римської боротьби.
Спортсмени Полтавської області завоювали 33 медалі (9 золотих, 7 срібних, 17 бронзових) і у загальнокомандному заліку посіли ІІІ місце в другій групі областей.