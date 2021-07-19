У Горішніх Плавнях 11-річний хлопчик зламав руку у декількох місцях, впавши на будівництві

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У Горішніх Плавнях 11-річний хлопчик зламав руку у декількох місцях, впавши з висоти 4-го поверху на будівництві. Як повідомляє пресслужба мерії з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги, це сталося 18 липня ввечері.

Дитину батьки самостійно привезли до лікарні. У хлопчика закритий перелом нижньої третини обох кісток правого передпліччя зі зміщенням, закритий перелом ліктьового паростка та головки лівої променевої кістки без зміщення, садни кінцівок. На момент госпіталізації лікарі оцінювати стан школяра як середньої тяжкості.