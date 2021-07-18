Збірна України мала намір зіграти з «Кременчуком» або білоруською «Юністю»

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 354

Уже 25 липня збірна України U20 розпочне тренувальний процес під керівництвом Олександра Бобкіна. Команда встане до роботи в доволі незвичний час – у літнє міжсезоння. Таким чином тренерський штаб виграє додатковий час, аби ліпше підготуватись до прийдешнього чемпіонату світу, що відбудеться в грудні 2021 року. У цих зборах візьмуть участь майже всі ключові гравці молодіжної команди. Зокрема, і ті, хто наразі виступає закордоном – у США, Канаді, Фінляндії, Австрії, Естонії.

На що буде зроблено акцент під час зборів, чому саме білоруський тренер Дмитро Панцирєв обійняв позицію асистента головного тренера та який графік роботи чекатиме на хокеїстів – читайте в інтерв’ю пресслужби Федерації хокею України з Олександром Бобкіним.

- Чи підтримуєте зв’язок із підопічними? У якій формі зараз хлопці?

Упродовж літнього міжсезоння я регулярно спілкувався з кожним кандидатом до збірної. Так, я вже на початку липня знав, що хлопці, яких я викликав, практично всі тренуються на землі. Хтось за програмою тренера Федерації хокею України Олега Задоєнка, хтось за своєю Індивідуальною або працює з особистим наставником із фізичної підготовки. Багато-хто з гравців запевнив мене, що перед зборами працюватиме і на льоду. Авжеж, це сприятиме кращій підготовці, і хлопці приїдуть у хороших кондиціях.

Мене дуже тішить, що хокеїсти у 18-20 років ставляться до тренувального процесу так свідомо та відповідально. Адже на зборах у нас буде не так уже й багато часу, аби виходити зі «спадів» – лише 5 днів.

- Яка мета прийдешніх зборів?

Наша ціль – зібрати єдиний колектив, чого не вдавалось повноцінно зробити раніше, та награвати з ним необхідні тактичні вправи. Окрім липневих зборів, ми зустрінемось ще в серпні та листопаді, а далі вже чемпіонат світу. Тож треба готуватись у прискореному режимі. Попереду на нас чекає також міжнародний товариський турнір, але все одно часу на підготовку дуже мало.

Зараз нам дуже необхідні великі обсяги роботи над тактикою. На зборах будемо створювати бригади більшості та меншості. Подивимось, як буде все виходити зараз. Потім упродовж змагального сезону поліпшуватимемо зв’язки, коригуватимемо гру.

- Які будуть оновлення в складі збірної U20?

Нам вдалось зібрати майже всіх хлопців, які нас цікавили. Зокрема, із нападу. Наприклад, нарешті до нас приєднається Микита Бєлік – раніше він не міг через виступи в США та навчання закордоном.

Авжеж, є і втрати. Не буде прусутнім воротар Ярослав Суліма – він нещодавно переніс операцію, наразі відновлюється, тож ми розраховуємо на нього на наступних зборах. Олександр Плахотнік зараз намагається пробитись до дорослої команди, тож йому необхідно залишитись у своєму словацькому клубі «Кошице», аби зарекомендувати себе. Трошки розчарувала в останній момент лінія захисту. На жаль, до нас не приєднається з особистих причин Артем Пономаренко. Олександр Шаповалов потрапив у схожу ситуацію, як у Плахотніка – у його фінської команди починаються збори, тому він потрібен там. Саша дуже хоче закріпитись у місцевій юніорській лізі. Арсен Палійчук, своєю чергою, братиме участь у трай-ауті в команді з NAHL. Це одна з найсильніших американських ліг, тож для нас це буде великим плюсом, якщо його візьмуть.

Думаю, на цих зборах нам вдасться сформувати як мінімум три повноцінні п’ятірки, що будуть готові на чемпіонат світу. Це тішить.

- Чи давали гравцям якесь «домашнє завдання» на літо?

Наш тренерський штаб давно надіслав хлопцям рекомендації щодо занять на землі. Хокеїсти, що входять до збірної U20, уже справжні професіонали. Серед них немає тих, хто вагається – бути йому хокеїстом чи ні. Вони грають у хороших професійних клубах, мають контракти, чіткі цілі та завдання. Вони розуміють, наскільки важливо правильно готуватись до сезону – у збірній та в клубі. Знаю, що деяким хлопцями прописують тренування клубні спеціалісти. Інформації для тренувань у них достатньо – є з чого обирати.

- Який буде графік у хлопців під час зборів?

На день у нас будуть дворазові тренування на льоду, а також робота в залі, якою опікуватиметься мій помічник Дмитро Панцирєв – у нього є своя методика, індивідуальний погляд щодо цього завдання.

Якщо розповідати детальніше, то в неділю ми приїжджаємо, із понеділка до четверга ми матимемо дворазові тренування. Уранці займатимемось на льоду та на землі, більше уваги приділятимемо розминкам і заминками, ліпше контролюватимемо відновлення гравців. Увечері ж буде велике тренування на льоду – відпрацьовувати все те, що тренували зранку безпосередньо в грі.

- Цього разу на зборах не буде товариських ігор. Чому так сталось?

Були думки щодо того, аби провести товариські матчі з «Кременчуком», але підопічні Олександра Савицького повертаються до тренувального процесу лише на початку серпня. Також мінська «Юність» була зацікавлена в тому, аби зіграти з нами. Однак зараз, зважаючи на ситуацію в Білорусі, їхати туди не вважаємо за доцільне. У липні мало хто збирається, не всі готові одразу виходити на лід, тому акцент у тренувальному процесі будемо робити на нашій «внутрішній» роботі. Авжеж, будемо влаштовувати велику кількість двосторонок, аби компенсувати відсутність товариських матчів.