Зону відчуження з’єднали з основною залізничною мережею: відновили 24 кілометри шляху

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14 липня «Укрзалізниця» повідомила про завершення робіт з реконструкції колій між станціями Вільча та Янів, які з’єднають зону відчуження Чорнобильської АЕС з основною залізничною мережею. Про таке повідомив в.о. голови правління Іван Юрик на офіційному сайті підприємства.

Роботи виконали в рекордні строки: протягом місяця реконструювали 24,56 кілометри шляху. Зараз «Укразалізниця» готується до запуску першого тестового потягу.

Вже найближчим часом у перше централізоване сховище ядерного палива доправлять відпрацьоване паливо з Рівненської, Хмельницької та Південно-Української АЕС.