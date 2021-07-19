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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Оцінювання по-новому: МОН підготувало нові рекомендації для початкової школи

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 794

 

Педагогам пропонують використовувати здебільшого вербальну оцінку

Міністерство освіти і науки оновило методичні рекомендації щодо оцінювання учнів початкової школи. Відповідний наказ від 13 липня опублікували на офіційному сайті МОН.

Замість бальної оцінки навчальних досягнень пропонують використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання. Окрім оцінювального судження вона може називати й рівень результату навчання.

Так, вербальною оцінкою пропонують називати оцінювальне судження, а рівневою оцінкою – судження, в якому зазначається рівень результату. Обидва види оцінки можна використовувати як в усній, так і в письмовій формі.

Рівень результату навчання у міністерстві пропонують позначати літерами:

  • П – початковий рівень;
  • С – середній рівень;
  • Д – достатній рівень;
  • В – високий рівень.

У 1-2 класах рекомендують застосовувати лише вербальну оцінку, а в 3-4 – як вербальну, так і рівневу.

Також в наказі є орієнтовна рамка оцінювання та нові форми свідоцтв досягнень для 1-2 та 3-4 класів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: початкова школа оцінювання рівень знань
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