На отримувачів субсидій чекають масштабні перевірки: деталі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 689 Коментарів: 11

Міністерство соціальної політики готує масштабні перевірки тих громадян, які претендують на отримання субсидії від держави або вже її отримує. Про порядок проведення таких перевірок можна дізнатися з відповідного проєкту Постанови Кабінету Міністрів України, текст якої опублікували на сайті профільного міністерства.

Згідно документу, інспектори матимуть повноваження відвідувати разом із представником територіальної громади отримувачів соціальної підтримки за місцем проживання з метою визначення правдивості відомостей, які впливають на встановлення права на отримання соціальної підтримки та визначення її розміру.

У проєкті Постанови також зазначено, що в разі перешкоджання таким візитам надання субсидії призупинятимуть.