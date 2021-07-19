Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Михаил Вейсберг
Как я покупал персидский ковёр
Сергiй Кулясов
Почему когда Зе! морозит глупости - стыдно мне?
Кременчук, Україна, Світ

На отримувачів субсидій чекають масштабні перевірки: деталі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 689 Коментарів: 11

 

Інспектори ходитимуть по домівкам у супроводі представника територіальної громади

Міністерство соціальної політики готує масштабні перевірки тих громадян, які претендують на отримання субсидії від держави або вже її отримує. Про порядок проведення таких перевірок можна дізнатися з відповідного проєкту Постанови Кабінету Міністрів України, текст якої опублікували на сайті профільного міністерства.

Згідно документу, інспектори матимуть повноваження відвідувати разом із представником територіальної громади отримувачів соціальної підтримки за місцем проживання з метою визначення правдивості відомостей, які впливають на встановлення права на отримання соціальної підтримки та визначення її розміру.

У проєкті Постанови також зазначено, що в разі перешкоджання таким візитам надання субсидії призупинятимуть.

3
Автор: Тамара Зінченко
Теги: субсидії соціальна допомога перевірки
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 11

3 284
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:58

зато ж не барыга, чего уж. правильно, пенсионеров проверить, а то ишь заелись!


20 12
584
shtai:
Сьогодні, 13:27

Цитата: zzzzzz

зато ж не барыга, чего уж. правильно, пенсионеров проверить, а то ишь заелись!

Вообще-то проверяли и при барыге, особенно поощралось когда сосед сдавал соседа. Забыли кто ввел список субсидиантов со всеми данными?


16 9
187
lag8600:
Сьогодні, 13:38

Это же сколько мошенников полезет! Наплетут "божьему одуванчику" что субсидию заберут и гуляй по квартире. Так что начеку нужно быть.


18 0
3 284
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:41

Цитата: shtai
Вообще-то проверяли и при барыге
номинально проверяли-приходила тетечка с бумажкой уточняла там чегото и все. сейчас помимо того, что сложнее оформить, так еще поголовный контроль даже твои счета в банке контролируют. А чего вы за барыгу то вспомнили? уже третий год зе борется за тарифы, когда бабушка в обморок не падает, а у вас опять барыгаsmile а мы продолжаем смеяться

За прошедшие выходные, с 16 по 19 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек – до 16 грн/л.


 


8 8
537
1
Туся:
Сьогодні, 13:48

а депутатів, товстосумих чиновників теж варто  перевірити. Бо багато з них отримують грошові допомоги від держави і у вигляді субсидій теж. І цікаво, який механізм самої перевірки? Це під виглядом перевіряючих до квартири можна впустити усяких бандюків .


13 3
3 284
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:53

Цитата: Туся
грошові допомоги від держави
компенсация жилья депутатам очень интересная ...



Из 147 народных депутатов, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства, 81 депутат имеет на своих счетах более одного миллиона гривен.


12 0
187
lag8600:
Сьогодні, 13:55

Цитата: zzzzzz
уже третий год зе борется за тарифы

Обещали "Боротьбу з бідністю" - получите. Только дошло, что бедность имелось в виду не экономическое положение, а людей.


15 0
584
shtai:
Сьогодні, 14:02

Цитата: zzzzzz

А чего вы за барыгу то вспомнили?

Вообще-то это вы вспомнили. Если короткая память, то просто перечитайте свои сообщения. 



Цитата: zzzzzz

номинально проверяли-приходила тетечка с бумажкой уточняла там чегото и все. 

К Вам уже приходили или Вы предполагаете, что будет по другому чем раньше?



Цитата: Туся

а депутатів, товстосумих чиновників теж варто  перевірити. Бо багато з них отримують грошові допомоги від держави і у вигляді субсидій теж. І цікаво, який механізм самої перевірки? Це під виглядом перевіряючих до квартири можна впустити усяких бандюків .

Це закрита каста, вони себе не перевіряють. Із року в рік нічого не змінюється, лише обличчя.


7 1
3 284
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:18

Цитата: shtai
Если короткая память,
не надо грубить, надо внимательно читать. третий год небарыга борется с высокими тарифами, а тарифы растут-население нищает. А вы опять сюда пороха плетете.
Цитата: shtai
К Вам уже приходили
я не могу позволить себе субсидию, а вот родителям не могу оформить-сильно богатые, к тому же мой доход считают и у них и у меня, потому что проживаю в другой квартире. А еще мне считают доход дочери( никто не смог объяснить откуда у нее доход, если она ничего не получает и налоги не платит) ,которая учится на контракте в институте....Так что с субсидиями стало еще веселее.


7 2
183
VladimirS:
Сьогодні, 14:49

Есть знакомая-пенсионерка 74 года, пенсия 2400грн. Бедствует. Субсидию получить не может, т.к. с ней проживает неработающий сын-алкоголик, который кроме как рыться в мусорных баках нигде работать не хочет.

Знакомая платит только за те ком.услуги, которые могут отрезать (свет, газ, вода). Вышел закон, позволяющий вычитать из пенсий/зарплат долги за ком.услуги.

С одной стороны это правильно, а с другой - моя знакомая протянет ноги с голоду. За лекарства я вообще молчу!...  


6 0
537
1
Туся:
Сьогодні, 16:28

 в мене теж є сумний приклад. Дід з бабою ледь ноги волочуть. Син алкаш з водянкою. Здоров,я не мають усі. Але син знаходить бухло регулярно. Батьки вже нічого з ним не вдіють. І субсидію не дають, бо приписаний син ніде не працюючий. Йому група потрібна, та хто йому її оформить,  І ці старики, просто волають про допомогу, та закон проти них. І, що їм робити, як виживати, де шукати допомогу? Боргів тьма. Сусіди переживають, щоб туалет не перекрили, бо тоді буде страдати увесь під,їзд....


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх