На COVID-19 захворіли дві кременчужанки 77 та 16 років, їх ушпиталили

Вчора, 17:42 Переглядів: 978

За добу одужало десять пацієнтів

14 липня в місті зареєстрували два нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіла одна жінка 77 років та дівчинка-підліток 16 років. Із вперше виявлених випадків захворювання дані дві пацієнтки перебувають на лікуванні в інфекційному шпиталі. По цим випадкам проводяться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 14 людей. Одужало десять пацієнтів.

За час пандемії у Кременчуці налічують 9411 хворих, одужало 9093, померло 273.