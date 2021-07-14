Закон, що регулює колекторську діяльність, запрацював з 14 липня: подробиці

Вчора, 17:27 Переглядів: 1 335 Коментарів: 1

Верховна Рада України ухвалила закон щодо захисту боржників від недобросовісних колекторів ще 19 березня, він набув чинності 14 квітня – але передбачав перехідний період у 3 місяці. І от сьогодні, 14 липня, Закон № 4241 вступив в дію.



Документ запроваджує чіткі правила поведінки під час урегулювання проблемної заборгованості, зокрема:

Банки та фінансові установи мають повідомляти клієнтів про залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги боргу новому кредитору.

Укладати договори банки зможуть лише з фірмами, включеними до реєстру Нацбанку.

Під час першого спілкування кредитор або колекторська компанія мають повідомити свою назву, ім'я та прізвище представника, підставу для звернення та розмір заборгованості, номер телефону, адресу для листування. На вимогу споживача - надати відповідні документи впродовж семи робочих днів.

Колектори можуть телефонувати боржникам, призначати особисту зустріч, якщо людина не проти. Надсилати текстові, голосові повідомлення, листи з позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання, перебування або роботи фізичної особи.

Водночас заборонили дії, які зазіхають на права, свободи та власність споживача або його близьких. Забороняється використовувати шантаж, вводити споживача та його рідних в оману, взаємодіяти зі споживачем з власної ініціативи з 20.00 до 09.00, а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

За недотримання вимог у роботі зі споживачами під час врегулювання заборгованості передбачені штрафи від 300 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, залежно від виду порушення. Також Нацбанк може тимчасово заборонити колекторській компанії здійснювати врегулювання заборгованості або виключити її з реєстру, відкликати ліцензію.

Саме від дій Нацбанку залежатиме, чи допоможе новий Закон дійсно захистити громадян від свавілля.