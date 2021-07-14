Закон, що регулює колекторську діяльність, запрацював з 14 липня: подробиці

Верховна Рада України ухвалила закон щодо захисту боржників від недобросовісних колекторів ще 19 березня, він набув чинності 14 квітня – але передбачав перехідний період у 3 місяці. І от сьогодні, 14 липня, Закон № 4241 вступив в дію.
Документ запроваджує чіткі правила поведінки під час урегулювання проблемної заборгованості, зокрема:
Водночас заборонили дії, які зазіхають на права, свободи та власність споживача або його близьких. Забороняється використовувати шантаж, вводити споживача та його рідних в оману, взаємодіяти зі споживачем з власної ініціативи з 20.00 до 09.00, а також у вихідні, святкові та неробочі дні.
За недотримання вимог у роботі зі споживачами під час врегулювання заборгованості передбачені штрафи від 300 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, залежно від виду порушення. Також Нацбанк може тимчасово заборонити колекторській компанії здійснювати врегулювання заборгованості або виключити її з реєстру, відкликати ліцензію.
Саме від дій Нацбанку залежатиме, чи допоможе новий Закон дійсно захистити громадян від свавілля.