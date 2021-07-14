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Надзвичайні новини

У Кременчуці п'яний водій «Таврії» познайомив автівку з електроопорою

Вчора, 17:02 Переглядів: 1 283

 

До того ж, керманич обмежений у праві керування 

У Кременчуці п'яний водій «Таврії» познайомив автівку з електроопорою. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції міста, це сталося 13 липня, близько 22.00 на вул. Чкалова. Керманич перевищив швидкість та не впорався з керуванням. 

Коли патрульні почали оформлювати ДТП, то відчули запах алкоголю від водія. Драгер підтвердив їх підозри - 1,97 ‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. 

 

Окрім того, виявилося, що 32-річний чоловік тимчасово обмежений у праві керування державною виконавчою службою.

На порушника склали адмінматеріали за:

  • ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння);
  • ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
  • ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування);
  • ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобам особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження такого права). 
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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія нетверезий водій
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