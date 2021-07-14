У Кременчуці п'яний водій «Таврії» познайомив автівку з електроопорою

Вчора, 17:02 Переглядів: 1 283

До того ж, керманич обмежений у праві керування

У Кременчуці п'яний водій «Таврії» познайомив автівку з електроопорою. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції міста, це сталося 13 липня, близько 22.00 на вул. Чкалова. Керманич перевищив швидкість та не впорався з керуванням.

Коли патрульні почали оформлювати ДТП, то відчули запах алкоголю від водія. Драгер підтвердив їх підозри - 1,97 ‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

Окрім того, виявилося, що 32-річний чоловік тимчасово обмежений у праві керування державною виконавчою службою.

На порушника склали адмінматеріали за: