У Кременчуці п'яний водій «Таврії» познайомив автівку з електроопорою. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції міста, це сталося 13 липня, близько 22.00 на вул. Чкалова. Керманич перевищив швидкість та не впорався з керуванням.
Коли патрульні почали оформлювати ДТП, то відчули запах алкоголю від водія. Драгер підтвердив їх підозри - 1,97 ‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.
Окрім того, виявилося, що 32-річний чоловік тимчасово обмежений у праві керування державною виконавчою службою.
На порушника склали адмінматеріали за: