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З 14 липня ЦНАП припиняє прийом заяв на деякі послуги

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 469

 

Відтепер замовити їх можна буде лише в електронному варіанті

На виконання Постанови Кабміну № 681 від 23 червня 2021 року Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кременчуцької міської ради припиняє прийом документів у паперовій формі для надання певних адміністративних послуг щодо об’єктів, які знаходяться на території міста.

З огляду на це, Кременчуцький ЦНАП припиняє прийом заяв на наступні послуги:

  • 21-02 «Реєстрація декларації про готовність об’єкта СС1 до експлуатації»;
  • 21-03 «Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будівельного паспорта»;
  • 21-04 «Реєстрація декларації про готовність самочинно збудованого об’єкту, на які визнано право власності за рішенням суду»;
  • 21-05 «Внесення змін до декларації про готовність об’єкта СС1, СС2 до експлуатації»;
  • 21-08 «Внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт»;
  • 21-09 «Подання повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів СС1 та СС2»;
  • 21-10 «Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт»;
  • 21-11 «Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт»;
  • 21-12 «Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об'єках СС1»;
  • 21-13 «Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта»;
  • 21-14 «Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів СС1 та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта».

Замовити ці послуги можна буде лише в електронній формі через портал «Дія» за посиланням.

 

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЦНАП послуги
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