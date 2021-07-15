З 14 липня ЦНАП припиняє прийом заяв на деякі послуги

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Відтепер замовити їх можна буде лише в електронному варіанті

На виконання Постанови Кабміну № 681 від 23 червня 2021 року Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кременчуцької міської ради припиняє прийом документів у паперовій формі для надання певних адміністративних послуг щодо об’єктів, які знаходяться на території міста.

З огляду на це, Кременчуцький ЦНАП припиняє прийом заяв на наступні послуги:

21-02 «Реєстрація декларації про готовність об’єкта СС1 до експлуатації»;

21-03 «Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будівельного паспорта»;

21-04 «Реєстрація декларації про готовність самочинно збудованого об’єкту, на які визнано право власності за рішенням суду»;

21-05 «Внесення змін до декларації про готовність об’єкта СС1, СС2 до експлуатації»;

21-08 «Внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт»;

21-09 «Подання повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів СС1 та СС2»;

21-10 «Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт»;

21-11 «Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт»;

21-12 «Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об'єках СС1»;

21-13 «Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта»;

21-14 «Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів СС1 та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта».

Замовити ці послуги можна буде лише в електронній формі через портал «Дія» за посиланням.