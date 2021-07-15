Майже 189 тисяч студентів навчатимуться за державний кошт у 2021 році

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На сайті МОН України оприлюднили інформацію про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році.

Загальний обсяг державного замовлення збільшився у порівнянні з минулим роком і становить 188 938 фахівців:

37 тис. 466 фахових молодших та молодших бакалаврів;

87 тис. 739 бакалаврів;

59 тис. 986 магістрів.

Зокрема, держзамовлення на підготовку бакалаврів у закладах вищої освіти збільшили в галузях:

«Автоматизація та приладобудування» – на 26,99%;

«Механічна інженерія» – на 17,73%;

«Архітектура та будівництво» – на 14,2%;

«Аграрні науки та продовольство» – на 12,59%;

«Хімічна та біоінженерія» – на 9,43%;

«Біологія» – на 9,38%;

«Освіта» – на 6,54%;

«Електроніка та телекомунікації» – на 6,57%;

«Природничі науки» – на 6,45%;

«Електрична інженерія» – на 6,37%;

«Інформаційні технології» – на 5,57%;

«Математика та статистика» – на 5,51%;

«Соціальна робота» – на 3,64%;

«Транспорт» – на 3,43%

«Культура і мистецтво» – на 1,89%.

Зменшили кількість державних місць на здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» на такі галузі:

«Право» – на 30%;

«Управління та адміністрування» – на 27,73%;

«Соціальні та поведінкові науки» – на 28,24%.

Щодо підготовки магістрів, для закладів вищої освіти виділили 47 865 місць, на аспірантуру – 3 125 місць (на 100 більше, ніж минулого року), на докторантуру – 305 місць (+10 місць).

Для фінансового забезпечення держзамовлення Уряд спрямував 42,5 мільярди гривень.