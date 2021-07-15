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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Майже 189 тисяч студентів навчатимуться за державний кошт у 2021 році

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 544

 

Для забезпечення держзамовлення Уряд спрямував 42,5 мільярди гривень

На сайті МОН України оприлюднили інформацію про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році.

Загальний обсяг державного замовлення збільшився у порівнянні з минулим роком і становить 188 938 фахівців:

  • 37 тис. 466 фахових молодших та молодших бакалаврів;
  • 87 тис. 739 бакалаврів;
  • 59 тис. 986 магістрів.

Зокрема, держзамовлення на підготовку бакалаврів у закладах вищої освіти  збільшили в галузях:

  • «Автоматизація та приладобудування» – на 26,99%;
  • «Механічна інженерія» – на 17,73%;
  • «Архітектура та будівництво» – на 14,2%;
  • «Аграрні науки та продовольство» – на 12,59%;
  • «Хімічна та біоінженерія» – на 9,43%;
  • «Біологія» – на 9,38%;
  • «Освіта» –  на 6,54%;
  • «Електроніка та телекомунікації» – на 6,57%;
  • «Природничі науки» – на 6,45%;
  • «Електрична інженерія» – на 6,37%;
  • «Інформаційні технології» – на 5,57%;
  • «Математика та статистика» – на 5,51%;
  • «Соціальна робота» – на 3,64%;
  • «Транспорт» – на 3,43%
  • «Культура і мистецтво» – на 1,89%.

Зменшили кількість державних місць на здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» на такі галузі:

  • «Право» – на 30%;
  • «Управління та адміністрування» – на 27,73%;
  • «Соціальні та поведінкові науки» – на 28,24%.

Щодо підготовки магістрів, для закладів вищої освіти виділили 47 865 місць, на аспірантуру – 3 125 місць (на 100 більше, ніж минулого року), на докторантуру – 305 місць (+10 місць).

Для фінансового забезпечення держзамовлення Уряд спрямував 42,5 мільярди гривень.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: держзамовлення освіта вищі навчальні заклади
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