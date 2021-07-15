Майже 189 тисяч студентів навчатимуться за державний кошт у 2021 році

Для забезпечення держзамовлення Уряд спрямував 42,5 мільярди гривень
На сайті МОН України оприлюднили інформацію про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році.
Загальний обсяг державного замовлення збільшився у порівнянні з минулим роком і становить 188 938 фахівців:
- 37 тис. 466 фахових молодших та молодших бакалаврів;
- 87 тис. 739 бакалаврів;
- 59 тис. 986 магістрів.
Зокрема, держзамовлення на підготовку бакалаврів у закладах вищої освіти збільшили в галузях:
- «Автоматизація та приладобудування» – на 26,99%;
- «Механічна інженерія» – на 17,73%;
- «Архітектура та будівництво» – на 14,2%;
- «Аграрні науки та продовольство» – на 12,59%;
- «Хімічна та біоінженерія» – на 9,43%;
- «Біологія» – на 9,38%;
- «Освіта» – на 6,54%;
- «Електроніка та телекомунікації» – на 6,57%;
- «Природничі науки» – на 6,45%;
- «Електрична інженерія» – на 6,37%;
- «Інформаційні технології» – на 5,57%;
- «Математика та статистика» – на 5,51%;
- «Соціальна робота» – на 3,64%;
- «Транспорт» – на 3,43%
- «Культура і мистецтво» – на 1,89%.
Зменшили кількість державних місць на здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» на такі галузі:
- «Право» – на 30%;
- «Управління та адміністрування» – на 27,73%;
- «Соціальні та поведінкові науки» – на 28,24%.
Щодо підготовки магістрів, для закладів вищої освіти виділили 47 865 місць, на аспірантуру – 3 125 місць (на 100 більше, ніж минулого року), на докторантуру – 305 місць (+10 місць).
Для фінансового забезпечення держзамовлення Уряд спрямував 42,5 мільярди гривень.