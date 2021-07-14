Кременчуцьких вболівальників внесуть у хокейну фан-базу

Вчора, 13:03 Переглядів: 832

Одна з найважливіших ланок популяризації спорту в країні – це активний уболівальницький рух. Федерація хокею України розпочала роботу над розвитком цього напряму в українській хокейній родині, повідомляє офіційний сайт федерації.

Наразі Федерація шукає досвідчених хокейних шанувальників, які готові виділити кілька хвилин свого часу, аби заповнити спеціальну форму й допомогти нам зрозуміти – яку ж фан-базу необхідно вибудовувати. Авжеж, це лише перший крок.

Надалі ФХУ продовжуватиме активну роботу з уболівальниками – проводитиме спільні сесії для подальшого розвитку нашої хокейної родини, влаштовуватиме активності для шанувальників хокею та залучатиме їх до фан-проєктів Федерації.

Аби пришвидшити процес згуртування хокейної родини, переходьте за посиланням і заповнюйте google-форму.