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Надзвичайні новини

На Полтавщині у ставку потонула 69-річна пенсіонерка

Вчора, 13:32 Переглядів: 1 455

Шукали жінку майже добу

На Полтавщині у ставку потонула 69-річна пенсіонерка. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося на території Диканської ОТГ.

Жінка пішла з дому 12 липня, близько 15.00. Родичі намагалися самостійно знайти пенсіонерку, проте це не дало результатів, тож ввечері вони звернулися до поліції.

До пошукової операції одразу ж долучилися правоохоронці, надзвичайники та небайдужі односельці. Поліціянти аналізували записи з камер відеонагляду, аби прокласти орієнтовний маршрут зниклої. Незабаром речі жінки знайшли на березі ставка, а тіло – у водоймі. 

Видимих ознак насильницької смерті на жінці не виявили.

 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: смерть смерть на воді
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