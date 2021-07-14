На Полтавщині у ставку потонула 69-річна пенсіонерка

Вчора, 13:32 Переглядів: 1 455

На Полтавщині у ставку потонула 69-річна пенсіонерка. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося на території Диканської ОТГ.

Жінка пішла з дому 12 липня, близько 15.00. Родичі намагалися самостійно знайти пенсіонерку, проте це не дало результатів, тож ввечері вони звернулися до поліції.

До пошукової операції одразу ж долучилися правоохоронці, надзвичайники та небайдужі односельці. Поліціянти аналізували записи з камер відеонагляду, аби прокласти орієнтовний маршрут зниклої. Незабаром речі жінки знайшли на березі ставка, а тіло – у водоймі.

Видимих ознак насильницької смерті на жінці не виявили.