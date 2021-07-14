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Надзвичайні новини

У Градизьку зіштовхнулися ВАЗ та Mazda: троє людей отримали травми

Вчора, 12:31 Переглядів: 1 347

 

Обставини аварії встановлюють

У Градизьку зіштовхнулися ВАЗ та Mazda. Як повідомляє Головне управління Національної поліції Полтавської області, це сталося 13 липня, близько 22.00.

У результаті ДТП постраждало троє людей: 20-річний пасажир Mazda та два пасажири «шістки» у віці 26-ти та 27-ми років.

 

Обставини ДТП встановлюють.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження відкрили кримінальне провадження.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дтп аварія постраждалі
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