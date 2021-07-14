У Градизьку зіштовхнулися ВАЗ та Mazda: троє людей отримали травми

У Градизьку зіштовхнулися ВАЗ та Mazda. Як повідомляє Головне управління Національної поліції Полтавської області, це сталося 13 липня, близько 22.00.
У результаті ДТП постраждало троє людей: 20-річний пасажир Mazda та два пасажири «шістки» у віці 26-ти та 27-ми років.
Обставини ДТП встановлюють.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження відкрили кримінальне провадження.