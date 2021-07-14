Маленька кременчужанка зайняла І місце на Всеукраїнському марафоні з української мови

Вчора, 08:28 Переглядів: 1 164 Коментарів: 2

Кременчужанка Марія Непочатова, яка навчається у Кременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь», зайняла перше місце серед третіх класів у Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцика*.

Вперше цей конкурс пройшов онлайн у зв’язку з пандемією та розпорядженням МОН, він тривав протягом місяця (з 26 лютого до 21 березня). Учасники виконували свої завдання на онлайн-платформі HUMAN. На марафон зареєструвалися близько 45 тисяч учнів та студентів не тільки з України, а й з-за кордону. Учасникам, які пройшли всі етапи марафону, надіслали цифрові персональні сертифікати.

Марію Непочатову нагородили дипломом І-ступеня і грошовою премією від Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

*Міжнародний конкурс знавців української мови заснував у травні 2001 року Петро Яцик для того, щоб підносити її престиж серед молоді, виховувати повагу до культури та традицій українського народу.