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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Маленька кременчужанка зайняла І місце на Всеукраїнському марафоні з української мови

Вчора, 08:28 Переглядів: 1 164 Коментарів: 2

 

Дівчинка – учениця Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь»

Кременчужанка Марія Непочатова, яка навчається у Кременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь», зайняла перше місце серед третіх класів у Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцика*.

Вперше цей конкурс пройшов онлайн у зв’язку з пандемією та розпорядженням МОН, він тривав протягом місяця (з 26 лютого до 21 березня). Учасники виконували свої завдання на онлайн-платформі HUMAN. На марафон зареєструвалися близько 45 тисяч учнів та студентів не тільки з України, а й з-за кордону. Учасникам, які пройшли всі етапи марафону, надіслали цифрові персональні сертифікати.

Марію Непочатову нагородили дипломом І-ступеня і грошовою премією від Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

*Міжнародний конкурс знавців української мови заснував у травні 2001 року Петро Яцик для того, щоб підносити її престиж серед молоді, виховувати повагу до культури та традицій українського народу.

5
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Тетяна Колос
Теги: конкурс українська мова лицей №4
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Коментарі: 2

3 262
1
zzzzzz:
Вчора, 08:41

молодець!


4 4
14
Бартулович:
Вчора, 12:49

Супер! Так тримати. Ліцей №4 одина за кращих шкіл міста.


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