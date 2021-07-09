787 кременчуцьких торгівельних закладів перевірили, у 45% знайшли порушення

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 640 Коментарів: 1

В магазинах та кафе Кременчука тривають перевірки дотримання карантинних вимог - і результати цих перевірок невтішні. На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 9 липня начальниця Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк доповіла про результати перевірок.

Минулого тижня перевірили 787 магазинів, кафе, ресторанів та інших об'єктів торгівлі. З них у 45% виявили порушення карантинних вимог - значно більше ніж минулого тижня. Найчастіше спостерігалися проблеми із дотриманням маскового режиму.

Пані Жорняк наголосила, що зараз як ніколи важливо дотримуватися карантинних вимог, аби не допустити чергового спалаху захворюваності на COVID-19.

Також під час перевірок склали 2 протоколи щодо стихійної торгівлі на вулицях міста.

Віталій Малецький доручив приділити цьому питанню особливу увагу - адже торгівля має здійснюватися лише на ринках та в спеціально відведених для цього приміщеннях:

- Наприклад, на перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Академіка Маслова чоловік та жінка позмінно торгують полуницею та іншими ягодами. Там вже витоптали всю траву на зеленій зоні, розвели антисанітарію.

Мер доручив пані Жорняк перевірити, що відбувається на цьому перехресті та пояснити людям, де і як вони мають торгувати.