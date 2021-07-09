Один влетів у паркан, інший не розминувся з автівкою
На Полтавщині два мотоциклісти потрапили до лікарні у результаті ДТП. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, обидві аварії сталися 8 липня.
У Козельщині близько 10.30 зіткнулися Volkswagen Caddy, за кермом якого був 49-річний водій та 23-річний мотоцикліст на Venom 200. Внаслідок ДТП хлопець отримав травми та опинився у лікарні.
А у Лохвиці, близько 21.45 35-річний чоловік на мотоциклі Spark не впорався з керуванням та врізався у паркан. Постраждалого забрала «швидка».
Поліція встановлює обставини ДТП. У обидвох випадках відкриті кримінальні провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.