Кременчуцькі спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України з городкового спорту

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 399 Коментарів: 1

З 26 до 30 червня у Києві відбувся чемпіонат України з городкового спорту. До складу збірної команди Полтавської області увійшли 6 кременчужанок, які тренуються в спортивному клубі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та один полтавець.

У командних змаганнях з класичних городків серед жінок перемогу здобула команда Полтавської області за яку виступали спортсменки з Кременчука майстри спорту: Світлана Весеніна, Альона Захарова, Світлана Коваль та спортсменка другого розряду Софія Малько. Друге місце посіла команда Києва і третє Вінницької області.

В особистих змаганнях наші спортсменки посіли всі призові місця: Альона Захарова – перше, Світлана Весеніна – друге та Світлана Коваль – третє.



У змаганнях серед юніорок з класичних городків друге місце посіла Софія Малько.

В особистих змаганнях з єврогородків перемогу здобула Світлана Коваль, на другому місці киянка Альона Дрешель, на третьому Альона Захарова.

У змаганнях з класичних городків серед чоловіків перемогу здобула команда Харківської області, друге місце у команди Києва і третє у Вінницької області. Збірна команда Полтавської області за яку виступали ветерани-майстри спорту Володимир Соловйов з Полтави та кременчужани Василь Попов та Микола Севрюк посіли четверте місце здобувши перемоги над командами Львівської та Чернігівської області.



В особистих змаганнях переміг майстер спорту з Києва Олександр Костяний. На другому місці також киянин заслужений майстер спорту Володимир Євтушенко, який показав такий же результат як і переможець, але програв за додатковими показниками. Третій результат показав майстер спорту з Харкова Валерій Шабанов.

- Ветерани змушені захищати честь області й міста тому, що управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради не надає уваги розвитку городкового спорту. Немає відділення в міській ДЮСШ для залучення до занять молоді, при тому що в місті є найкращі в Україні 4 городкові майданчики на яких 22 роки на добровільних засадах тренує заслужений тренер України Микола Петрович Севрюк та готує чемпіонів України і світу, - йдеться у повідомленні спортсменів з городкового спорту.

Бажаємо нашим спортсменам нових перемог та високих спортивних результатів.

Запрошуємо уболівальників на змагання ІХ літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки, які відбудуться на городкових майданчиках спортивного комплексу «Політехнік» - КрНУ з 23 до 26 липня.