Кременчуцькі спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України з городкового спорту

З 26 до 30 червня у Києві відбувся чемпіонат України з городкового спорту. До складу збірної команди Полтавської області увійшли 6 кременчужанок, які тренуються в спортивному клубі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та один полтавець.
У командних змаганнях з класичних городків серед жінок перемогу здобула команда Полтавської області за яку виступали спортсменки з Кременчука майстри спорту: Світлана Весеніна, Альона Захарова, Світлана Коваль та спортсменка другого розряду Софія Малько. Друге місце посіла команда Києва і третє Вінницької області.
В особистих змаганнях наші спортсменки посіли всі призові місця: Альона Захарова – перше, Світлана Весеніна – друге та Світлана Коваль – третє.
У змаганнях серед юніорок з класичних городків друге місце посіла Софія Малько.
В особистих змаганнях з єврогородків перемогу здобула Світлана Коваль, на другому місці киянка Альона Дрешель, на третьому Альона Захарова.
У змаганнях з класичних городків серед чоловіків перемогу здобула команда Харківської області, друге місце у команди Києва і третє у Вінницької області. Збірна команда Полтавської області за яку виступали ветерани-майстри спорту Володимир Соловйов з Полтави та кременчужани Василь Попов та Микола Севрюк посіли четверте місце здобувши перемоги над командами Львівської та Чернігівської області.
В особистих змаганнях переміг майстер спорту з Києва Олександр Костяний. На другому місці також киянин заслужений майстер спорту Володимир Євтушенко, який показав такий же результат як і переможець, але програв за додатковими показниками. Третій результат показав майстер спорту з Харкова Валерій Шабанов.
Бажаємо нашим спортсменам нових перемог та високих спортивних результатів.