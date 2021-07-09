Нарешті: кременчужанам надійшла заборгована субсидія за два місяці — травень та червень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 915 Коментарів: 1

Кременчужанам нарахували субсидії на неопалювальний період, і заборговані виплати вже профінансувало Мінсоцполітики 7 липня. Про це повідомила керівниця департаменту соцзахисту населення Марина Доценко під час засідання виконкому 9 липня. За її інформацією, субсидія на банківські картки вже перерахована. Пенсіонери, які вибрали спосіб отримання виплат через «Укрпошту», отримають субсидію разом з пенсією.

Мер Віталій Малецький додав, що громадянам краще перевести виплати на банківські картки, щоб отримувати гроші швидше.



