Кременчук, Все о субсидиях

Нарешті: кременчужанам надійшла заборгована субсидія за два місяці — травень та червень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 915 Коментарів: 1

 

Мінсоцполітики перерахувало гроші

Кременчужанам нарахували субсидії на неопалювальний період, і заборговані виплати вже профінансувало Мінсоцполітики 7 липня. Про це повідомила керівниця департаменту соцзахисту населення Марина Доценко під час засідання виконкому 9 липня. За її інформацією, субсидія на банківські картки вже перерахована. Пенсіонери, які вибрали спосіб отримання виплат через «Укрпошту», отримають субсидію разом з пенсією.

Мер Віталій Малецький додав, що громадянам краще перевести виплати на банківські картки, щоб отримувати гроші швидше.


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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: glavcom.ua
Теги: субсидія субсидия борги
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 15:07

позорище, эй зеленые-шо молчим, шо порох деньги крадэ!!!докатились до дна...зеленые под кайфом в раду ходят, под кайфом на машинах гоняют, банда наркоманов управляет страной!Зато не барыга....я спокоен за вас любимые избиратели, поздравляю с успехами во внешней и внутренней политике! Со всей силы радуюсь за вас, что зажили хорошо без барыги и свинарчуков без роттердама+ и липецкой фабрики, без войны и с вернувшимися всех на всех пленными....Слава избирателям зеленского!


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