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Кременчужанка виборола бронзу на виставці технологій у Малайзії

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 337

 

Марія Логвиненко представила проєкт «Особливості формування психологічної стійкості дітей дошкільного віку в умовах пандемії»

Учениця ліцею «Політ» Марія Логвиненко (група Л-10А) виборола на виставці технологій у Малайзії Malaysia Technology Expo 2021 Special Edition - COVID-19 International Innovation Awards II бронзову медаль. Виставка проходила 14-17 червня.

Як повідомили у навчальному закладі, дівчина представляла ліцей та Україну з науково-дослідницьким проєктом «Особливості формування психологічної стійкості дітей дошкільного віку в умовах пандемії». Її науковим керівником була Тетяна Яценко.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выставка ліцей Політ
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