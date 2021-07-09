Кременчужанка виборола бронзу на виставці технологій у Малайзії

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 337

Учениця ліцею «Політ» Марія Логвиненко (група Л-10А) виборола на виставці технологій у Малайзії Malaysia Technology Expo 2021 Special Edition - COVID-19 International Innovation Awards II бронзову медаль. Виставка проходила 14-17 червня.

Як повідомили у навчальному закладі, дівчина представляла ліцей та Україну з науково-дослідницьким проєктом «Особливості формування психологічної стійкості дітей дошкільного віку в умовах пандемії». Її науковим керівником була Тетяна Яценко.