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ХК «Кременчук» – перший учасник Кубку України в сезоні 2020/2021

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 273

 

Змагання відбудуться на льодовій арені «Айсберг»

Хокейний клуб «Кременчук» подав заявку для участі в Кубку України, що стартуватиме 1️8 серпня. До слова, «містяни» будуть господарями змагань – турнір проходитиме на кременчуцькій арені «Айсберг».
Нагадаємо, що для того, аби взяти участь у Кубку України, необхідно надіслати на електронну адресу Федерації office@fhu.com.ua гарантійний лист встановленого зразка, а також укласти двосторонній Договір на участь у Кубку України.
Прийом заявок триватиме до 1️8 липня. Стартовий внесок для команд відсутній.

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Автор: Альона Душенко
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