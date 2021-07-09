ХК «Кременчук» – перший учасник Кубку України в сезоні 2020/2021

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 273

Хокейний клуб «Кременчук» подав заявку для участі в Кубку України, що стартуватиме 1️8 серпня. До слова, «містяни» будуть господарями змагань – турнір проходитиме на кременчуцькій арені «Айсберг».

Нагадаємо, що для того, аби взяти участь у Кубку України, необхідно надіслати на електронну адресу Федерації office@fhu.com.ua гарантійний лист встановленого зразка, а також укласти двосторонній Договір на участь у Кубку України.

Прийом заявок триватиме до 1️8 липня. Стартовий внесок для команд відсутній.