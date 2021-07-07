Кременчук, Споживач

Подслушано в маршрутке: между водителем и пассажиром возникла перепалка из-за льгот

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 3 183 Коментарів: 5

 

Парень отказался платить за проезд в утренние часы, так как он льготник

Сегодня утром, около 9.00, я ехала на работу в маршрутке и невольно стала свидетельницей словесной перепалки между водителем и пассажиром.

Парень вошёл с девушкой на остановке «Героев Чернобыля»; она заплатила за себя, а он сказал, что имеет льготы, и, судя по всему, показал удостоверение участника АТО. Дальше диалог водителя и пассажира.

- Передайте за проезд! Вы знаете, что льготы действуют с 10 часов?

- Это вы больше читайте и ознакамливайтесь с документами! Нет такого! Уполномоченный отменил это решение!

- Так вы это мэрии скажите! 

- Да плевать мне на мэрию! - в сердцах выкрикнул парень. – Скоро проезд будет по 10 гривен, посмотрим, как вы тогда нас возить будете.

В итоге пассажир так и не заплатил за проезд.

Напомним, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека признал незаконным решение Кременчугского горсовета от 23.05.2020 №768 «Про запровадження режиму обмежень в громадському транспорті в місті Кременчуці» о том, что бесплатный проезд для льготников предусмотрен с 10.00 до 15.00. Но мэр Виталий Малецкий ответил, что льготный проезд по часам улучшает эпидситуацию в городе.

Кроме того, кременчугские перевозчики ведут переговоры с мэрией о поднятии тарифов, согласно которым горожанам придётся платить 8 грн за поездку в маршрутке.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: маршрутка проезд льготы стоимость проезда
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Коментарі: 5

402
Чувааак:
Сьогодні, 13:42

Де я можу прочитати на українській мові цю статтю?

Гнать в шию редактора сайту з його азіровськими замашками


22 34
3 210
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:52

Цитата: Чувааак
Де я можу прочитати на українській
не успели перевестьsmile попизже


11 4
473
ankrem:
Сьогодні, 13:55

Цитата: zzzzzz

Цитата: Чувааак
Де я можу прочитати на українській
не успели перевестьsmile попизже

а не апиздают с переводом ?


15 4
293
Andron777:
Сьогодні, 15:35

Цитата: ankrem
Цитата: zzzzzz

Цитата: Чувааак
Де я можу прочитати на українській
не успели перевестьsmile попизже

а не апиздают с переводом ?

Одні кровосісі smile


2 2
70
Akilbupser:
Сьогодні, 16:34

Комментаторы! АСТАНАВИТЕСЬ! smile


3 1

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