Подслушано в маршрутке: между водителем и пассажиром возникла перепалка из-за льгот

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 3 183 Коментарів: 5

Парень отказался платить за проезд в утренние часы, так как он льготник

Сегодня утром, около 9.00, я ехала на работу в маршрутке и невольно стала свидетельницей словесной перепалки между водителем и пассажиром.

Парень вошёл с девушкой на остановке «Героев Чернобыля»; она заплатила за себя, а он сказал, что имеет льготы, и, судя по всему, показал удостоверение участника АТО. Дальше диалог водителя и пассажира.

- Передайте за проезд! Вы знаете, что льготы действуют с 10 часов? - Это вы больше читайте и ознакамливайтесь с документами! Нет такого! Уполномоченный отменил это решение! - Так вы это мэрии скажите! - Да плевать мне на мэрию! - в сердцах выкрикнул парень. – Скоро проезд будет по 10 гривен, посмотрим, как вы тогда нас возить будете.

В итоге пассажир так и не заплатил за проезд.

Напомним, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека признал незаконным решение Кременчугского горсовета от 23.05.2020 №768 «Про запровадження режиму обмежень в громадському транспорті в місті Кременчуці» о том, что бесплатный проезд для льготников предусмотрен с 10.00 до 15.00. Но мэр Виталий Малецкий ответил, что льготный проезд по часам улучшает эпидситуацию в городе.

Кроме того, кременчугские перевозчики ведут переговоры с мэрией о поднятии тарифов, согласно которым горожанам придётся платить 8 грн за поездку в маршрутке.