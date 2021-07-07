Постраждала загинула на місці
У Полтаві потяг на смерть збив жінку. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося 7 липня близько 2.40 в районі 7-го залізничного переїзду.
Швидкісний потяг сполученням «Харків – Одеса» допустив наїзд на невідому жінку. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждала загинула на місці. Наразі поліція встановлює особу загиблої.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей).
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Правоохоронці встановили особу покійної - це 67-річна мешканка Київщини.