У Полтаві потяг на смерть збив жінку (доповнено)

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 1 365

У Полтаві потяг на смерть збив жінку. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося 7 липня близько 2.40 в районі 7-го залізничного переїзду.

Швидкісний потяг сполученням «Харків – Одеса» допустив наїзд на невідому жінку. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждала загинула на місці. Наразі поліція встановлює особу загиблої.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей).

Доповнено:

Правоохоронці встановили особу покійної - це 67-річна мешканка Київщини.