Чергова спроба: завтра у Кременчуцькій райраді скликають сесію

Це друга спроба новообраного голови Кременчуцької райради Дмитра Колотієвського (на фото) провести сесію, 30 червня сесія була зірвана
6 липня голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський скликає позачергову сесію райради. Він підписав відповідне розпорядження 2 червня. Сесія призначена у великій залі адмінприміщення райради на вул. Соборній, 14/23 (на розі з площею Незалежності).
Це вже друга спроба Дмитра Колотієвського (після свого обрання) провести сесію райради. Перша, 30 травня, наштовхнулася на спротив.
Також перед приміщенням райради молоді люди влаштували акцію протесту. У оточенні голови райради кажуть — це представники Молодіжного парламенту, близького до мера Кременчука Віталія Малецького та віцемера Ольги Усанової.
Мітинг перед райрадою, 30 червня
Фактично у райраді триває протистояння між політичними силами. З одного боку - «За майбутнє». З іншого боку - «Довіра» і «Рідне місто». Саме вони нині й ділять владу в районі. При цьому (що подивувало) в районі, на відміну від Кременчуцької міськради, «За майбутнє» та «Рідне місто» - по різні боки барикад.
Нагадаємо, конфлікт розігрався після того, як більшість у райраді проголосувала за обрання Дмитра Колотієвського («Рідне місто») головою райради замість Антона Самаркіна («За майбутнє»). Нагадаємо, партія мера Малецького «За майбутнє» (як її позиціонували під час місцевих виборів) згуртувала більшість у міській раді — та у районній раді вона більшості не має. Відтак, представники «За майбутнє» вважають обрання головою Дмитра Колотієвського нелегітимним. І чинять спротив.
Питання, які пропонується винести на розгляд ради:
1)Про стан законності та результати діяльності органів прокуратури на території Кременчуцького району в 2020 році.
2)Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів Національної поліції на території Кременчуцького району в 2020 році.
3)Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2021 року.
4)Про внесення змін до розподілу між бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року.
5)Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації.
6)Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік (нової редакції).
7)Про передачу в комунальну власність Семенівської селищної ради з балансу Семенівської районної ради експертної оцінки земельної ділянки.
8)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради основних та малоцінних матеріальних активів, що перебувають на балансі виконавчого апарату Глобинської районної ради.
9)Про передачу в комунальну власність Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу освіти Глобинської районної державної адміністрації.
10)Про передачу в комунальну власність Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації.
11)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради майна, яке перебувало на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації та використовувалося Комунальним закладом «Глобинська централізована бібліотечна система».
12)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради основних та малоцінних матеріальних активів, що перебувають на балансі юридичної особи «Відділ управління майном комунальної власності району» Глобинської районної ради.
13)Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав засновника бюджетних установ закладів освіти разом із закріпленим за ними майном.
14)Про надання дозволу на перерахування залишків коштів спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ) по КПК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» та КПК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на відповідні рахунки об’єднаних територіальних громад.
15)Про надання дозволу на перерахування залишків коштів зі спеціальних рахунків відділу освіти Глобинської райдержадміністрації по КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» та КПК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на відповідні рахунки об’єднаних територіальних громад.
16)Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Комунальний заклад «Глобинська централізована бібліотечна система» та передачу всіх прав та повноважень засновника Градизькій селищній раді разом із закріпленими за нею фондами, нематеріальними активами, а також основними та малоцінними матеріальними активами, розташованими на території Градизької селищної територіальної громади.
17)Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Глобинська районна виборча комісія Полтавської області» та передачу всіх прав та повноважень засновника Градизькій селищній раді.
18)Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Відділ управління майном комунальної власності району» Глобинської районної ради та передачу всіх прав та повноважень засновника Градизькій селищній раді.
19)Про передачу в комунальну власність Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації.
20)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність Козельщинської територіальної громади основних та малоцінних матеріальних активів, які перебувають на балансі сектору освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації.
21)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність Козельщинської селищної ради рухомого майна, що перебуває на балансі сектору культури, молоді та спорту Козельщинської районної державної адміністрації.
22)Про ліквідацію юридичної особи «Ганівська загальноосвітня школа І ступеня Козельщинської районної ради Полтавської області».
23) Про ліквідацію юридичної особи «Козельщинська районна виборча комісія Полтавської області».
24)Про внесення змін до рішення від 24.12.2020р. «Про передачу майнового комплексу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району».
25)Про внесення змін до рішення від 18.02.2021р. «Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді основних та малоцінних матеріальних активів, які є балансовим майном Глобинської районної ради і перебувають у користуванні відділу освіти Глобинської районної державної адміністрації».
26)Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 18.05.2018р. «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів освіти, що знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади».
27)Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 25.09.2018р. «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади».
28)Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.
29)Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Семенівської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.
30)Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Глобинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.
31)Про виключення зі списку присяжних Кременчуцького районного суду Полтавської області Людмили РАДОЧИН.
32)Про виконання програм з різних напрямків діяльності, прийнятих Кременчуцькою районною радою.
33)Про затвердження розпоряджень голови районної ради.