Чергова спроба: завтра у Кременчуцькій райраді скликають сесію

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 425

Це друга спроба новообраного голови Кременчуцької райради Дмитра Колотієвського (на фото) провести сесію, 30 червня сесія була зірвана

6 липня голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський скликає позачергову сесію райради. Він підписав відповідне розпорядження 2 червня. Сесія призначена у великій залі адмінприміщення райради на вул. Соборній, 14/23 (на розі з площею Незалежності).

Це вже друга спроба Дмитра Колотієвського (після свого обрання) провести сесію райради. Перша, 30 травня, наштовхнулася на спротив.

Також перед приміщенням райради молоді люди влаштували акцію протесту. У оточенні голови райради кажуть — це представники Молодіжного парламенту, близького до мера Кременчука Віталія Малецького та віцемера Ольги Усанової.

Мітинг перед райрадою, 30 червня

Фактично у райраді триває протистояння між політичними силами. З одного боку - «За майбутнє». З іншого боку - «Довіра» і «Рідне місто». Саме вони нині й ділять владу в районі. При цьому (що подивувало) в районі, на відміну від Кременчуцької міськради, «За майбутнє» та «Рідне місто» - по різні боки барикад.

Нагадаємо, конфлікт розігрався після того, як більшість у райраді проголосувала за обрання Дмитра Колотієвського («Рідне місто») головою райради замість Антона Самаркіна («За майбутнє»). Нагадаємо, партія мера Малецького «За майбутнє» (як її позиціонували під час місцевих виборів) згуртувала більшість у міській раді — та у районній раді вона більшості не має. Відтак, представники «За майбутнє» вважають обрання головою Дмитра Колотієвського нелегітимним. І чинять спротив.



