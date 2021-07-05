Кременчужанин здобув золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з інформатики

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10-класник з ліцею «Політ» Олег Навер набрав 382 бали з 600 можливих і фінішував 25-им

Учень групи Л-10В ліцею «Політ» Олег Навер здобув золоту медаль на ХХХІІІ Міжнародній олімпіаді з інформатики, яка пройшла з 19 по 25 червня. Як інформує Федерація олімпіадного програмування, кременчужанин набрав 382 бали з 600 можливих і фінішував 25-им. Підготував хлопця тренер Валентин Мельник.

Випускнику ліцею «Політ» Максиму Туру трохи не вистачило для того, щоб отримати бронзову медаль; йому вручили диплом учасника.Всього в олімпіаді взяв участь 351 учасник з 88 країн світу. Збірна України здобула одну золоту медаль та дві срібні.