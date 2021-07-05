Кременчук

Хто з кременчужан залишиться без світла 6 липня: адреси

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Причина - проведення планових ремонтних робіт

АТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 6 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Працівники підприємства проводитимуть планові ремонти на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Київська, 8, 12, 14, 18, 20;
  • просп. Свободи, 55.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Соборна, 28/40;
  • вул. Республіканська, 75, 77, 79;
  • вул. Приходька;
  • вул. Вадима Бойка, 7-16;
  • вул. Ватутіна, 14-36;
  • вул. Вітчизняна;
  • вул. Кондратюка;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Зої Космодем’янсько;
  • вул. Лізи Чайкіної;
  • вул. Партизанська;
  • вул. Гастелло;
  • вул. Лугова;
  • Гійома Боплана;
  • вул. Каховська;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Франка;
  • пров. Приходька;
  • пров. Революціонерів;
  • пров. Зв’язковий;
  • пров. Лізи Чайкіної;
  • пров. Вишневий;
  • пров. Мисливський;
  • пров. Калиновий;
  • пров. Луговий;
  • пр. Луговий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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