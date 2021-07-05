Хто з кременчужан залишиться без світла 6 липня: адреси

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АТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 6 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Працівники підприємства проводитимуть планові ремонти на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Київська, 8, 12, 14, 18, 20;

просп. Свободи, 55.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: