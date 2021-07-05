Хто з кременчужан залишиться без світла 6 липня: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт
АТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 6 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Працівники підприємства проводитимуть планові ремонти на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Київська, 8, 12, 14, 18, 20;
- просп. Свободи, 55.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Соборна, 28/40;
- вул. Республіканська, 75, 77, 79;
- вул. Приходька;
- вул. Вадима Бойка, 7-16;
- вул. Ватутіна, 14-36;
- вул. Вітчизняна;
- вул. Кондратюка;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Зої Космодем’янсько;
- вул. Лізи Чайкіної;
- вул. Партизанська;
- вул. Гастелло;
- вул. Лугова;
- Гійома Боплана;
- вул. Каховська;
- вул. Цимлянська;
- вул. Республіканська;
- вул. Революціонерів;
- вул. Франка;
- пров. Приходька;
- пров. Революціонерів;
- пров. Зв’язковий;
- пров. Лізи Чайкіної;
- пров. Вишневий;
- пров. Мисливський;
- пров. Калиновий;
- пров. Луговий;
- пр. Луговий.