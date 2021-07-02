Коронавірусом інфікувалося ще 5 кременчужан, 8 людей одужали від хвороби

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 218

У дитячій лікарні з таким діагнозом знаходиться 2-річна дитина

Сьогодні в місті зареєстрували п'ять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За інформацією мерії, захворіли три жінки віком від 22 до 53 років та два чоловіка віком 41 та 43 роки. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 23 людини, зокрема, 2-річна дитина у дитячій міській лікарні. За добу одужало вісім пацієнтів.

За час пандемії у Кременчуці налічують 9385 хворих, одужало 9045, померло 272.