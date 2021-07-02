В Кременчуці зіткнулися два легковика (доповнюється)

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 1 210

Масштабна ДТП сталася на перехресті проїзду Ярославського та вулиці Київської.

За словами очевидців не розминулися два легковика, один з яких - таксі.

Наразі на місці працюють спеціалісти та медики. Обидві машини перевернуті.

За даними редакції на місці щонайменше три карети швидкої

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Водія таксі забрала швидка. За попередніми даними тяжких тілесних ушкоджень не має. На місці працюють слідчі, які з'ясовують обставини ДТП.

За офіційними даними, пасажира в машині таксі не було.



