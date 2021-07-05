Кременчук

На кілька місяців закриють рух автотранспорту по вулиці Омеляна Пугачова

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 863

 

Через ремонтні роботи можливі припинення подачі води споживачам по цій вулиці

У Кременчуці тимчасово закриють рух автотранспорту по вулиці Омеляна Пугачова від вул. Богдана Хмельницького до проїзду 1-го Макаренка, а саме:

  • 1 етап – від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Кооперативної (з 1 липня по 3 вересня);
  • 2 етап – від вулиці Кооперативної до 1-го проїзду Макаренка (з 4 вересня по 30 вересня).

«Кременчукводоканал» повідомляє, що на вулиці Омеляна Пугачова підвищена аварійність водопровідних мереж, тому підприємство з 1 липня почало капітальний ремонт мереж від вул. Богдана Хмельницького до проїзду 1-го Макаренка. Планується замінити 600 м аварійного трубопроводу на нову трубу діаметром 250 мм з поліетилену з встановленням нової сучасної запірно-регулюючої арматури.

Під час перепідключення зі старого водопроводу на новий у період виконання робіт можливі припинення подачі води споживачам по вулиці Омеляна Пугачова. За запитами споживачів, у яких буде відсутнє централізоване водопостачання, забезпечать підвезення води. Контактні телефони: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: перекриття руху ремонт водопостачання
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