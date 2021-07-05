Святкування на Івана Купала у Кременчуці не буде, зате буде у Потоках

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 011

Загальноміського святкування на Івана Купала у Кременчуці не буде через карантинні обмеження, зате буде у Потоках. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький:

- Якщо в Потоках буде 200 чоловік, то в Кременчуці прийшло б 2000. Це точно не потрібно. У селі це всі ті люди, які одне з одним спілкуються. І тим паче що це на відкритому просторі, біля річки, на території, що продувається. Ми не хочемо наражати у Кременчуці людей на небезпеку. Тобто локальні невеличкі заходи проводяться, глобального не буде.

Спецрейси або додатковий транспорт у цей день на Потоки не передбачені.

- У нас взагалі село Потоки – туристична столиця Кременчука і півдня Полтавської області, тому, думаю, кожен сам добереться до цього місця. Спецрейсів ніяких не буде, громадський транспорт у звичайному режимі. Якщо хтось хоче приїхати – то власним транспортом, велосипедом також можна дістатися і подивитися, як там все буде відбуватися. Десь до 9-ї можна побути і потім повернутися у Кременчук або там залишитися до ранку, - сказав мер.

Початок дійства у Потоках 6 липня о 17.30. Управління культури і туризму підготує концертно-розважальну програму, також буде організована виїзна торгівля. На місці святкування чергуватимуть поліцейські, медики та рятувальники.