Журналісти Кременчука викликають депутатів на розмову: долучайтеся й ви

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 280

Медіа і влада: боротьба за доступ до інформації триває

Сьогодні, о 16.00 у «Просторі ідей» (вул. Софіївська, 36-Б) відбудеться онлайн-кінопоказ та дискусія на тему «Навіщо боротися за доступ до інформації?» Дискусія є спробою медіа залучити до діалогу представників влади, адже боротьба за доступ журналістів триває – у Кременчуці має місце порушення прав журналістів: недопуск у приміщення мерії.

Боротьба за доступ має яскраві прояви в Україні, і це доводить її важливість для суспільства. Разом пошукаємо відповіді на запитання: чому інформація є настільки цінною і навіщо боротися за право на доступ?

Так, у рамках заходу - фільм «Канцелярська сотня», що розповідає про унікальний проєкт волонтерів, які відновлювали документи Януковича з Межигір’я, викинуті в річку чи пропущені через подрібнювач у 2014 році.

Журналіст розслідувальної агенції «Слідство.Інфо» Василь Бідун розповість про те, як працював на ботофермі і що думає про вплив інформаційних маніпуляцій.

Про те, як за останні роки змінюється інформаційне поле та доступ до інформації на Полтавщині розповість представниця Інституту масової інформації Надія Кучер.

Журналістка «Телеграфа» Тетяна Донченко поділиться думками про ситуацію в Кременчуці.

Для участі просимо заповнити коротку анкету: https://forms.gle/Vfr3pt3UJcFnjokz9

Долучайтеся до дискусії - готуйте запитання гостям.

Особливо чекаємо на депутатів міськради – вони отримали запрошення до участі в події.

Захід реалізується кіноклубом медіапросвіти з прав людини Docudays UA «Простір ідей» при ГО «КІПЦ «Європейський клуб» у рамках «Кампанія з підвищення рівня впливу громади на процеси прийняття рішень на місцях та розвитку демократичних стандартів врядування» за сприяння та підтримки ГО «Докудейз».