Журналісти Кременчука викликають депутатів на розмову: долучайтеся й ви

Сьогодні, о 16.00 у «Просторі ідей» (вул. Софіївська, 36-Б) відбудеться онлайн-кінопоказ та дискусія на тему «Навіщо боротися за доступ до інформації?» Дискусія є спробою медіа залучити до діалогу представників влади, адже боротьба за доступ журналістів триває – у Кременчуці має місце порушення прав журналістів: недопуск у приміщення мерії.
Боротьба за доступ має яскраві прояви в Україні, і це доводить її важливість для суспільства. Разом пошукаємо відповіді на запитання: чому інформація є настільки цінною і навіщо боротися за право на доступ?
Так, у рамках заходу - фільм «Канцелярська сотня», що розповідає про унікальний проєкт волонтерів, які відновлювали документи Януковича з Межигір’я, викинуті в річку чи пропущені через подрібнювач у 2014 році.
Журналіст розслідувальної агенції «Слідство.Інфо» Василь Бідун розповість про те, як працював на ботофермі і що думає про вплив інформаційних маніпуляцій.
Про те, як за останні роки змінюється інформаційне поле та доступ до інформації на Полтавщині розповість представниця Інституту масової інформації Надія Кучер.
Журналістка «Телеграфа» Тетяна Донченко поділиться думками про ситуацію в Кременчуці.
Для участі просимо заповнити коротку анкету: https://forms.gle/Vfr3pt3UJcFnjokz9
Долучайтеся до дискусії - готуйте запитання гостям.
Особливо чекаємо на депутатів міськради – вони отримали запрошення до участі в події.
Захід реалізується кіноклубом медіапросвіти з прав людини Docudays UA «Простір ідей» при ГО «КІПЦ «Європейський клуб» у рамках «Кампанія з підвищення рівня впливу громади на процеси прийняття рішень на місцях та розвитку демократичних стандартів врядування» за сприяння та підтримки ГО «Докудейз».
Закон «Про доступ до публічної інформації» зобов'язує владу публікувати фінансову звітність, інформацію про закупівлі, про вільні земельні ділянки, оренді комунальних приміщень, про прийняті рішення, проекти. Це дає можливість кременчужанам контролювати владу, використання нею бюджетних коштів – наших з вами грошей, сплачених у вигляді податків.
Всупереч закону, частина інформації залишається закритою або публікується на сайті Кременчуцької міської ради з порушенням термінів. Ми хочемо домогтися, щоб влада неухильно дотримувалася закону. І будемо розповідати про те, що від нас намагаються заховати.
Кампанію «Відкритий доступ» у 2016-2017 роках журналісти реалізовували за підтримки МЗС Чехії у рамках програми Transition, неурядової організації NESEHNUTI і ГО «Європейський клуб».
Координатор проекту в «Кременчуцькому Телеграфі»:
Тетяна Донченко, 066-299-09-53
e-mail: t.donchenko88@gmail.com