Бета-тест COVID-сертифікатів почнеться в Україні з 1 липня

Протягом 48 годин взяти участь в ньому зможе кожен охочий
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив на своїй Facebook-сторінці про початок в країні бета-тестування COVID-сертифікатів. Документ буде доступний в мобільному додатку «Дія» з 1 липня.
Участь в тестуванні зможе взяти кожен громадянин, який пройшов повний курс вакцинації на території України.
- Що таке ковідний сертифікат? Це документ у «Дії», який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у «Дії», - його дійсність можна буде перевірити через QR-код, - пояснив Федоров.