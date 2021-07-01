Бета-тест COVID-сертифікатів почнеться в Україні з 1 липня

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 432

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив на своїй Facebook-сторінці про початок в країні бета-тестування COVID-сертифікатів. Документ буде доступний в мобільному додатку «Дія» з 1 липня.

Участь в тестуванні зможе взяти кожен громадянин, який пройшов повний курс вакцинації на території України.