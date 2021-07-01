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Бета-тест COVID-сертифікатів почнеться в Україні з 1 липня

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 432

 

Протягом 48 годин взяти участь в ньому зможе кожен охочий

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив на своїй Facebook-сторінці про початок в країні бета-тестування COVID-сертифікатів. Документ буде доступний в мобільному додатку «Дія» з 1 липня.

Участь в тестуванні зможе взяти кожен громадянин, який пройшов повний курс вакцинації на території України.

- Що таке ковідний сертифікат? Це документ у «Дії», який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у «Дії», - його дійсність можна буде перевірити через QR-код, - пояснив Федоров.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ковідний сертифікат COVID-19
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