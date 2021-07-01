Кременчужанин вирощував коноплі «на гідропонці»

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 637

Діяльність наркодилера припинили працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Полтавській області та слідчі Кременчуцького районного управління поліції.

45-річного мешканця селища Козельщина підозрюють у вирощуванні нарковмісних рослин (конопель). До слова, чоловік раніше мав проблеми із законом.

Як стало відомо редакції, підозрюваний за місцем свого мешкання налагодив вирощування конопель, створивши штучний мікроклімат шляхом гідропонування. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили кілька десятків рослин конопель, саморобні пристрої для вживання наркотиків та інше обладнання, яке використовувалось для вирощування нарковмісних рослин.

Загалом слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, у фігуранта вилучено психотропних речовина та прекурсорів на суму в понад 50 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Фігуранту вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу».

Слідчі дії тривають. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.