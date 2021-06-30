Для заохочення: кременчуцькі донори крові можуть отримати додаткові пільги

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 491 Коментарів: 1

30 червня під час сесії Кременчуцької міськради депутатка Наталя Погужевська від фракції «Опозиційна платформа – За життя» зачитала депутатський запит, у якому йшлося про додаткові пільги для тих, хто здає кров на Кременчуцькій обласній станції переливання крові.

За її словами, те заохочення, яке держава виділяє для донорів – 70 грн та чай з печивом – не сприяє збільшенню охочих «поділитися» кров'ю, яка може врятувати чиєсь життя. У порівнянні з минулим роком, у перші 5 місяців цього року донорів прийшло майже на 300 менше.

Пропозиція від ОПЗЖ наступна: відповідні підрозділи мають розробити програму пільгового заохочення донорства та передбачити кошти на підтримку цієї категорії кременчужан на 2022 рік.

Депутати підтримали запит та проголосували «за».