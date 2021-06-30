Завтра на вулиці Мічуріна відключать холодну воду

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Водопостачання у будинку №77 припинять з 8.30 до орієнтовно 19.00

КП «Кременчукводоканал» планує 1 липня замінити ділянку водопроводу діаметром 100 мм по вул. Мічуріна, буд. 77, через що за вказаною адресою не буде холодної води з 8.30 до закінчення робіт (орієнтовно 19.00).

У період проведення заходів та відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.

«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефони: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.