Кременчук

В кого з кременчужан відключать світло 29 червня: адреси

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Працвники Полтаваобленерго проводитимуть ремонтні роботи на електромережах міста

ПАТ Полтаваобленерго повідомляє, що 29 червня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електропотачання. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електричних мережах міста.

З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Павлова, 4, 6;
  • вул. Чередницька, 87-115;
  • вул. Червона Гірка, 1-33;
  • вул. Лебедина, 2-6;
  • вул. Маяковського, 14/35;
  • вул. Салганна;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Соборна, 28/40.

З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Щаслива;
  • вул. Нижня;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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