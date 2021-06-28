В кого з кременчужан відключать світло 29 червня: адреси

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ПАТ Полтаваобленерго повідомляє, що 29 червня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електропотачання. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електричних мережах міста.

З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Павлова, 4, 6;

вул. Чередницька, 87-115;

вул. Червона Гірка, 1-33;

вул. Лебедина, 2-6;

вул. Маяковського, 14/35;

вул. Салганна;

вул. Ярмаркова;

вул. Соборна, 28/40.

З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами: