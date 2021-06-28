В кого з кременчужан відключать світло 29 червня: адреси

Працвники Полтаваобленерго проводитимуть ремонтні роботи на електромережах міста
ПАТ Полтаваобленерго повідомляє, що 29 червня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електропотачання. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електричних мережах міста.
З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Павлова, 4, 6;
- вул. Чередницька, 87-115;
- вул. Червона Гірка, 1-33;
- вул. Лебедина, 2-6;
- вул. Маяковського, 14/35;
- вул. Салганна;
- вул. Ярмаркова;
- вул. Соборна, 28/40.
З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Щаслива;
- вул. Нижня;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий.