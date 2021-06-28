У Дніпрі задихається риба: берегова лінія нагадує кадри з фільму жахів

В редакцію звернулась кременчужанка Альона з повідомленням про те, що в Дніпрі від Кременчуцької ГЕС і до Кременчука масово вмирає риба. Нею буквально усіяне все узбережжя річки, неможливо знайти місце для відпочинку.
Подібне явище мешканці Кременчука спостерігали й в минулі роки.
Ситуацію прокоментувала директорка регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» Надія Павлівна Гальченко:
Юрій Євгенович Ярцев, головний спеціаліст відділу іхтіології та регулювання рибальства Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській області, розповів, що днями подібні повідомлення находили й від рибалок. Вони повідомляли про мертву рибу в районі «Посейдону».
Пан Ярцев запевняє, що більша частина риби зайшла у заливи, де все не настільки погано. Купатися в Дніпрі він не рекомендує, адже марганець - важкий метал і потрапляння його в організм може бути шкідливим для здоров'я. А от на якість питної води в Кременчуці ситуація з рибою ніяк не вплине, адже її беруть з Кременчуцького водосховища.