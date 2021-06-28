У Дніпрі задихається риба: берегова лінія нагадує кадри з фільму жахів

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 293

В редакцію звернулась кременчужанка Альона з повідомленням про те, що в Дніпрі від Кременчуцької ГЕС і до Кременчука масово вмирає риба. Нею буквально усіяне все узбережжя річки, неможливо знайти місце для відпочинку.

Подібне явище мешканці Кременчука спостерігали й в минулі роки.

Ситуацію прокоментувала директорка регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» Надія Павлівна Гальченко:

- Зараз в річці спостерігається нестача кисню. Це - типове явище після спеки, спуск води з Кременчуцького водосховища був недостатній. Нажаль, таку ситуацію спостерігаємо щороку, це природній процес.

Юрій Євгенович Ярцев, головний спеціаліст відділу іхтіології та регулювання рибальства Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській області, розповів, що днями подібні повідомлення находили й від рибалок. Вони повідомляли про мертву рибу в районі «Посейдону».

- Я не бачив водойму особисто, але скоріш за все причиною є вторинне забруднення марганцем. Тому зараз і вспливає деревина, риба... як і щороку з приходом літньої спеки. В донних відкладеннях у нас повна таблиця Менделеєва, яка дає про себе знати за умов майже повної відсутності у воді кисню та заниженого рівню РН. Так буває щороку, і найближчим часом ситуація має потроху стабілізуватись. Треба, щоб прокачали воду. Коли вода в Дніпрі зацвіте та оживе фітопланктон, все прийде в норму.

Пан Ярцев запевняє, що більша частина риби зайшла у заливи, де все не настільки погано. Купатися в Дніпрі він не рекомендує, адже марганець - важкий метал і потрапляння його в організм може бути шкідливим для здоров'я. А от на якість питної води в Кременчуці ситуація з рибою ніяк не вплине, адже її беруть з Кременчуцького водосховища.



