Кременчук, Спорт

Велоспорт: на площі Перемоги відбулися традиційні дитячі змагання

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 303

 

В заїзді взяли участь юні спортсмени віком від 4 до 10 років

Сьогодні, 27червня, на площі Перемоги стартували аматорські велоперегони для юних любителів спорту, повідомляє пресслужба Кременчуцького виконкому.

Перегони проходили в трьох вікових категоріях, і цього року в них взяли участь близько 40 учасників. 

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Автор: Тамара Зінченко
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