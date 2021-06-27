Велоспорт: на площі Перемоги відбулися традиційні дитячі змагання

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В заїзді взяли участь юні спортсмени віком від 4 до 10 років

Сьогодні, 27червня, на площі Перемоги стартували аматорські велоперегони для юних любителів спорту, повідомляє пресслужба Кременчуцького виконкому.

Перегони проходили в трьох вікових категоріях, і цього року в них взяли участь близько 40 учасників.