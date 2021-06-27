ПриватБанк повідомив про некоректне списання коштів з деяких карт: гроші повернуть

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 544

Деякі власники рахунків у ПриватБанку 26 червня помітили, що з їхніх карт були повторно списані кошти. До того ж залишок на карті відображався некоректно, а подальше його використання викликало певні труднощі.

Причиною називають технічний збій.