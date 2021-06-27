В Кременчуці поліція вилучила підозрілу речовину у двох громадян

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37-річний чоловік розпивав алкоголь, а 31-річна жінка привернула до себе увагу підозрілою поведінкою

Пресслужба Патрульної поліції Кременчука 27 червня повідомила, що патрульні виявили у громадян речовини, обіг яких, ймовірно, заборонений.

Перший випадок трапився на вулиці Маяковського. Патрульні роти ТОР підійшли до чоловіка, який розвивав алкогольні напої, тим самим порушуючи громадський порядок.

Як виявилось, 37-річний громадянин зберігав пакетик з речовиною, схожою на наркотичну.

Інший випадок стався на вулиці Першотравневій. 31-річна жінка своєю підозрілою поведінкою звернула на себе увагу патрульних.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили в неї конверт з речовиною, схожою на наркотичну.

В обох випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу для вилучення речовин.