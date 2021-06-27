Собачі перегони у Кременчуці пройшли на «ура»: кому ж це вигідно, хто отримає гроші

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 333

Благодійна акція «Дай на лапку» зібрала купу глядачів та учасників. І головне – це фінансова допомога безпритульним тваринам







































































Фото: Артем Коваленко

На Молодіжному 25 червня відбулися незвичні собачі перегони – веселе свято для власників тварин та їхніх господарів. Побував на них і фотокореспондент «Телеграфа».

Було цікаво спостерігати, як тварини завзято біжать разом із власниками, або – з волонтерами, бо дехто із чотирилапих не має одного господаря і живе у притулку КП «Спецсервіс-Кременчук». У перегонах перемогла дружба – кожен з чотирилапих учасників отримав смаколик від організаторів свята.

Були й інші конкурси, на яких і малеча, і дорослі могли розважитися, разом відпочити, ще й отримати призи.

Ми побачили добрих знайомих – тварин, власниками яких є усі ми – громада Кременчука – вихованців КП «Спецсервіс-Кременчук». Так-так, йдеться про безпритульних тварин, з яких дехто знайшов свій притулок на комунальному підприємстві – і живе тут. По суті, на підприємстві лише пункт перетримки, і здорових тварин відпускають на вулиці після стерилізації, та є тут собаки-інваліди, або такі, які з тих чи інших причин тут прижилися та вважають «Спецсервіс» своїм домом.





Умка, Мишка, схожий на коллі Колян, Моллі - усі вихованці «Спецсервісу» - хто і нині, хто в минулому





Умка – фактично символ «Спецсервісу», він знайомий кременчужанам по костюмованих парадах тварин «Кубок Хатіко». Так само, як і біла Мишка – вона також дуже довго живе у притулку.

А от Колян «перекочував» зі «Спецсервісу» до його керівниці - його забрала до себе в родину заступник директора КП «Спецсервіс-Кременчук» Марина Кожушко. Живе він у пані Марини вже два роки, чудово ладнає ще з одним собакою та п’ятьма котами.

Були на святі й давні друзі «Спецсервісу» Серед них – волонтер Ірина Щербина (на загальному фото праворуч). Про неї на підприємстві говорять як про «свою» - доброго друга і не лише. Бо в родині Ірини живе дві собаки, які колись теж були безпритульними – це Моллі та Варя.

Моллі дуже серйозна, дисциплінована, а свій повідок уміє тримати в зубах. До речі, під час забігу вона розчулила тим, що бігла сама – та так і тримала повідок у зубах.

Та головне, що під час свята зібрали допомогу безпритульним тваринам, які потрапляють до «Спецсервісу» та знаходять там свій притулок.

«Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать! На празднике сложилась настолько дружественная, веселая, практически семейная атмосфера !Было очень много родителей с детками и даже со своими домашними любимцами. Так приятно было осознавать, что каждый человек здесь находится потому, что ему небезразлична судьба бездомных животных, и также потому, что понимает важность воспитания детей в ключе гуманности и любви ко всему живому. Если честно, я еще не видела праздника, на котором дети были увлечены настолько, что даже по окончании многие не хотели идти домой! Очень много детей с родителями подходили к нам, интересовались нашими собаками, просили погладить и сфотографироваться, спрашивали, чем помочь, некоторые даже принесли гостинцы . Спасибо вам всем! Нас охватила огромная гордость за Кременчуг - здесь живут люди с добрым сердцем!» - такий відгук про свято розмістили працівники КП «Спецсервіс-Кременчук».

Як розповіла представниця «Спецсервісу» Альона Булка, зібрані кошти планують витратити на переноски для котів та медикаменти. Суму зібраних коштів повідомлять пізніше – бо збір триває й далі. Скринька ще кілька днів буде розміщена у кав’ярні «Тірамісу». Долучайтесь і допомагайте!

Але найліпше – допомогти хоча б одній тварині: забрати її в родину. Приходьте у робочі дні – та підбирайте собі улюбленця. Зараз у «Спецсервісі» близько 150 собак і 70 котів.

До речі, як зазначають у «Спецсервісі», усе більше закладів долучається до допомоги безпритульним тваринам. Скриньки на їхню користь розміщені у мережі «Портер», у кав’ярні Elephant (менеджерка якої, до речі, взяла собі собаку з вулиці), у кав’ярні «Колорит». Не проходьте повз – усе це гроші у копилку «Спецсервісу».